Охранник из ЧОПа ограбил пункт выдачи микрозаймов (ФОТО)

Полиция Екатеринбурга раскрыла разбойное нападение на пункт выдачи микрозаймов на улице Амундсена в Екатеринбурге.

Как сообщили в пресс-службе УМВД города, преступление было совершено в субботу, 3 декабря, около 19:30. В павильон вошел неизвестный в маске и перчатках и, угрожая ножом девушке-кассиру, похитил из кассы около 15 тысяч рублей. После этого злоумышленник скрылся.

Сыщикам понадобилось четыре дня, чтобы вычислить налетчика и задержать его. Им оказался ранее несудимый 31-летний житель поселка Буланаш Артемовского района, работающий в ЧОПе. Мужчина во всем признался и пояснил, что на преступление решился из-за финансовых трудностей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.162 УК РФ «Разбой». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Полиция подозревает, что преступных эпизодов могло быть больше одного. Граждан, которые, возможно, пострадали от действий подозреваемого, просят обращаться в органы внутренних дел по телефону +7 (343)356-42-04 (дежурная часть отдела полиции № 4) или 02 (102 по мобильному).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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