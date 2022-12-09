В выходные Уралу пообещали потепление и снег

В Свердловской области в выходные потеплеет. Синоптики обещают, что уже завтра будет -7…-12 градусов, холод задержится на крайнем севере и востоке, там ожидается -16…-21 °C.

В воскресенье в регионе столбики термометров поднимутся до -4…-9, на крайнем севере до -14 °C. Будет идти снег, вероятно, как минимум до понедельника. «На следующей неделе снег вероятен в начале и конце рабочей недели. Температура воздуха в период 12-15 декабря на 2-3 градуса выше нормы: ночью -8…-14°, днем -4…-10°. Но на севере Свердловской области традиционно погода ожидается более морозной: ночью -17…-22°, днем -12…-17°», – отметила главный синоптик «Уральского УГМС» Галина Шепоренко.

В Екатеринбурге в субботу ожидается -7…-9, в воскресенье -4…-6 °C и снег.

Екатеринбург, Марина Иванова

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