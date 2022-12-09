«Немузей мусора» выиграл премию РЭО

Екатеринбург скобки открываются новые день, Елена Сычево) – Проект из Екатеринбурга «Немузей мусора» стал обладателем первого места в конкурсе «Зеленая премия», который ежегодно проводит Российский экологический оператор. Победу присудили в номинации «Общественные проекты».

«Немузей» был создан несколько лет назад. Это проект по сортировке мусора. Люди сами разбирают свои отходы на категории, моют, сушат и сдают в собственно «Немузей». После того как достаточное количество вторсырья накапливается, его отдают на переработку. В Екатеринбурге «Немузей» находится на Антона Валека, точки сбора также есть у «Меги» и в парке Маяковского.

Второе место у «Школы молодого борщеборца» (борьба с борщевиком Сосновского), а третье – у «Добрых крышечек» (сбор пластиковых крышек, которые после отправляют в переработку, а вырученные деньги направляют на благотворительность).

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