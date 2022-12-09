Только треть работников в этом году получат премии

По итогам 2022 года только каждая третья компания в стране собирается выплачивать своим работникам премии. Причем только половина из них выдаст премии всем, а 16% – выборочно, по итогам работы за прошедший год. Еще треть компаний – 33% – не собираются выдавать бонусы по итогам года, а оставшиеся 34% пока размышляют.

«Сегодня работодатели чаще, чем когда-либо, откладывают решение о премиях на последний момент: в этом году таковых на 13% больше, чем год назад», – сообщает портал SuperJob.

Екатеринбург, Елена Сычева

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