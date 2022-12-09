российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 9 декабря 2022, 10:34 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин

Только треть работников в этом году получат премии

По итогам 2022 года только каждая третья компания в стране собирается выплачивать своим работникам премии. Причем только половина из них выдаст премии всем, а 16% – выборочно, по итогам работы за прошедший год. Еще треть компаний – 33% – не собираются выдавать бонусы по итогам года, а оставшиеся 34% пока размышляют.

«Сегодня работодатели чаще, чем когда-либо, откладывают решение о премиях на последний момент: в этом году таковых на 13% больше, чем год назад», – сообщает портал SuperJob.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Курган, Тюмень, Челябинск, Югра, Ямал, Сибирь, Урал, Общество, Россия, Экономика,