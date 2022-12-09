Куйвашев ответил, почему в Североуральске нет ни одного онколога

Прямая линия губернатора Евгения Куйвашева началась с вопроса жительницы Североуральска, которая сообщила, что в городской больнице не хватает узких специалистов, в частности нет ни одного онколога.

Губернатор признал, что проблема с кадрами в здравоохранении существует, но область старается ее решить. «Каждый год целевой набор делаем (в УрГМУ, – прим. ред.) 250 человек из всех муниципальных образований. Плюс квоты выделены минздравом. Возможность бесплатно отучиться есть, и приехать потом работать по целевому набору. По поводу онкологической помощи в Североуральске – есть рядом Краснотурьинск, можно обратиться и туда. Либо провести прием в Свердловском онкодиспансере. Насколько мне известно, филиал медколледжа за последние года направил в Североуральск около 20 медсестер. Два врача должны прийти в следующем году – невролог и стоматолог-хирург. По поводу онколога – это высокотехнологичная медицинская услуга. На нее надо долго обучаться, и учиться надо хорошо. Будем работать над тем, чтобы привлекать жителей Североуральска для обучения по этим специальностям», – заявил Евгений Куйвашев.

Губернатор также обещал дать поручение областному минздраву, чтобы там усилили работу по комплектации Североуральской больницы необходимыми специалистами.

Екатеринбург, Североуральск, Елена Владимирова

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