Ремонт плотины в Нижнем Тагиле начнется в 2023 году

Реконструкция плотины Нижнетагильского пруда начнется в 2023 году, сообщил губернатор Евгений Куйвашев во время прямой линии с жителями Свердловской области. Предварительно на ремонт объекта будет выделен 1 миллиард рублей, но точная сумма затрат пока неизвестна.

«Договорились с администрацией Нижнего Тагила, компанией ЕВРАЗ, что, начиная со следующего года, приступим к реконструкции плотины. Она почти ровесница Тагила, в разные годы выделялись средства на ее реконструкцию. Но ее сегодня надо реконструировать, встроить в туристический кластер – мы говорим о создании музея Демидовых под открытым небом. Это должна быть хорошая коммуникация с набережной пруда, также надо там продолжить реконструировать объекты показа, чтобы Тагил был не только промышленным центром, но и туристическим. Я думаю, воплотим мечту тагильчан превратить Демидовский завод в место показа. Соответствующие поручения даны», – рассказал Куйвашев.

Губернатор уточнил, что пока ведутся предпроектные работы по ремонту плотины и оценить общий объем финансирования очень сложно. Также готовится документация о воссоздании заводоуправления Демидовского завода, на этой площадке будет организован музей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Ольга Тарасова

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