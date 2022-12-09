Кашино и Новокосулино обогнали Екатеринбург по объемам интернет-трафика

Жители села Кашино стали самыми активными потребителями мобильного интернет-трафика в Свердловской области. В среднем на одного пользователя интернета здесь приходится свыше 42 гигабайт трафика – этого хватит, чтобы почти целую неделю без остановки говорить по видеосвязи в Telegram. Эта цифра также в два раза выше среднего показателя по региону.

Активно «качают» не только кашинцы. Согласно обезличенной статистике экспертов «Мегафона», сразу 15 населенных пунктов обходят по любви к интернету Екатеринбург. К началу декабря топ по объемам трафика в среднем на пользователя выглядит следующим образом:

1. Кашино – 42 Гб;

2. Новокосулино – 34 Гб;

3. Красноуфимск – 26 Гб;

4. Ивдель – 24 Гб;

5. Новая Ляля – 23,7 Гб;

6. Арамиль – 23,6 Гб;

7. Верхняя Пышма – 22,3 Гб.

Меньше всего трафика на использование интернета со смартфона сегодня тратят в Кировграде, Лесном, Новоуральске и Качканаре.

Лидеры по числу звонков кардинально отличаются. Впереди с небольшим отрывом оказалась Талица, где горожанин в среднем беседует по телефону почти 8 часов в месяц. Екатеринбуржцы оказались на 10-й строчке хит-парада самых говорящих мест.

1. Талица – 479 минут

2. Новокосулино – 465 минут

3. Кашино – 428 минут

4. Арамиль – 417 минут

5. Нижний Тагил – 398 минут

6. Среднеуральск – 396 минут

7. Ревда – 391 минута

«Свердловчане, как правило, возглавляют список самых общительных жителей Урала. Кто-то чаще пользуется традиционными звонками, другие – охотнее переводят решение вопросов в мессенджеры и соцсети. Но независимо от способа коммуникации, всем важно пользоваться качественными телеком-услугами. Именно на это мы направили наши силы. Мы расширили емкость сети в точках наибольшей мобильной активности, улучшения затронули свыше 100 мест региона – от крупных городов до небольших сел, поселков, деревень и даже трасс», – прокомментировала директор «Мегафона» в Свердловской области Инна Джур.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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