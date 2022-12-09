Сквер в Екатеринбурге назовут именем погибшего хирурга

В Екатеринбурге назовут сквер именем погибшего хирурга Юрия Мансурова. Он заразился коронавирусом на работе, медики боролись за его жизнь, но спасти его не удалось.

«Вышла с комиссии по топонимике. Теперь в память о муже останется не только высокая правительственная награда – орден Пирогова, но и целый большой сквер в Юго-Западном районе города Екатеринбурга, – рассказала его вдова Юлия. – Вариантов было по пальцам одной руки, все достойные, мы сообща, голосованием, выбрали лучший».

Мансуров работал в областной клинической больнице, был одним из самых востребованных хирургов региона. Сквер, который будет носить его имя, находится на улице Онуфриева, возле пятого корпуса медакадемии.

Екатеринбург, Елена Сычева

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