За 9 месяцев естественная убыль населения в УрФО превысила 20 тысяч человек

За первые 9 месяцев 2022 года население Уральского федерального округа сократилось более чем на 20 тысяч человек.

Как сообщает пресс-служба Свердловскстата, в январе-сентябре на Урале родилось 91 тысяча человек, умерло 111,6 тысяч человек. Таким образом, естественная убыль населения составила 20 597 человек.

Население убывает в Курганской, Свердловской, Челябинской областях. В Курганской области наблюдается наиболее высокая смертность – 15,7 на 1000 человек населения, коэффициент естественной убыли составил 7,7 промилле.

Миграция по итогам 9 месяцев тоже показала отрицательный результат. В январе-сентябре 2022 года на территорию Уральского федерального округа прибыло 270,9 тысячи человек, выбыло – 272,3 тысячи человек. Наибольшее число прибывших наблюдается в Свердловской и Челябинской областях – 71,3 и 66,4 тысячи человек соответственно. Миграционная убыль населения округа в январе-сентябре 2022 г. составила 1358 человек.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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