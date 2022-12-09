Один зэк выманил у другого 5,9 млн рублей, пообещав ему помочь выйти на свободу

В Каменске-Уральском вынесен приговор по делу о мошенничестве на сумму свыше 5,9 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, виновным признан Денис Баранов, уже отбывающий срок в колонии за другое преступление. Баранов обманул другого заключенного, пообещав ему помощь в оформлении медицинских документов, позволяющих выйти на свободу. Он сказал, что знает людей, которые смогут помочь, но им нужно дать взятку.

Далее злоумышленник сообщил жертве реквизиты банковских счетов своих друзей и родственников. Поверив обещаниям Баранова, бывшая супруга второго осужденного перечислила на эти счета свыше 5,9 млн рублей.

Синарский районный суд Каменска-Уральского назначил Денису Баранову наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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