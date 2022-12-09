C 11 декабря изменится график движения электричек

В воскресенье, 11 декабря, на Свердловской железной дороге вступит в силу новое расписание движения поездов на 2022/2023 гг.

Как сообщили в пресс-службе СвЖД, теперь у пассажиров будет больше возможностей для совершения пригородных поездок за счет организации новых маршрутов.

Благодаря объединению маршрутов некоторых пригородных поездов будут связаны населенные пункты, между которыми ранее не было прямого сообщения. К примеру, пассажиры смогут совершать беспересадочные поездки из Нижнего Тагила или Кузино в Каменск-Уральский, из Невьянска в Камышлов, из Дружинино в Баженово и др. Маршруты ряда внутриобластных поездов, следующих до станции Екатеринбург-Пассажирский, будут продлены до станций Шарташ, Керамик или Аэропорт Кольцово со всеми остановками в черте города.

На летний период в расписании снова появятся «Орланы» Екатеринбург – Михайловский Завод (в природный парк «Оленьи ручьи»), а также дополнительная субботняя «Ласточка» сообщением Екатеринбург – Каменск-Уральский.

В целом в пригородном сообщении на СвЖД в новом графике предусмотрено 405 поездов, в том числе 78 «Ласточек» и 40 «летних» поездов. Маршрутная сеть пригородных поездов на 2023 год согласована с субъектами РФ и полностью обеспечивает транспортную доступность регионов.

Полную информацию об изменениях в графике движения поездов на 2022/2023 гг. можно узнать на официальном сайте ОАО «РЖД» или по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (звонок по России бесплатный).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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