Ночью на ЕКАД полностью перекроют движение

Свердловская Госавтоинспекция предупреждает о временном перекрытии Екатеринбургской кольцевой автодороги на участке 8,9 километра. В ночь на 10 декабря с 4:00 до 4:40 здесь будет монтироваться надземный пешеходный переход из модульных конструкций вместо обычного наземного перехода. Новый пешеходник соединит коттеджный поселок «Долинка» и жилищно-строительный кооператив «Ключевской».

На время ремонта движение на ЕКАД будет полностью остановлено. В ГИБДД просят водителей заранее продумать свой маршрут.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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