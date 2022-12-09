российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 9 декабря 2022, 16:25 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин

Ночью на ЕКАД полностью перекроют движение

Свердловская Госавтоинспекция предупреждает о временном перекрытии Екатеринбургской кольцевой автодороги на участке 8,9 километра. В ночь на 10 декабря с 4:00 до 4:40 здесь будет монтироваться надземный пешеходный переход из модульных конструкций вместо обычного наземного перехода. Новый пешеходник соединит коттеджный поселок «Долинка» и жилищно-строительный кооператив «Ключевской».

На время ремонта движение на ЕКАД будет полностью остановлено. В ГИБДД просят водителей заранее продумать свой маршрут.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Транспорт,