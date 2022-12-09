В Екатеринбурге создают реестр свалок

В Екатеринбурге создают специальный реестр несанкционированных свалок, чтобы получить на их ликвидацию федеральный транш. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Работу будет выполнять комитет по экологии.

«Сначала специалисты комитета проведут обследование бесхозных построек и пространств города, чтобы обнаружить и зафиксировать скопления отходов. Затем эти объекты будут описаны и оценены. Собранную информацию комитет передаст Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации для внесения в специальный реестр.

Это даст возможность выделения средств из федерального бюджета на ликвидацию скоплений отходов. Организация этого процесса также ляжет на комитет по экологии и природопользованию. К работе по устранению мусора будут привлечены подрядные организации», – сообщили в мэрии.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»