Фонд святой Екатерины сделал подарок самому щедрому меценату

Фонд святой Екатерины в лице одного из его учредителей Игоря Алтушкина по традиции сделал подарок самому щедрому меценату Екатерининской ассамблеи, благотворительного вечера, который вновь прошел в Екатеринбурге. Больше всех в этом году снова потратился бизнесмен Андрей Симановский: за 20,5 млн он купил бронзовую скульптуру Георгия Победоносца, книги Мольера, а также за 20 млн ужин дома у президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина (этот лот Симановский взял вскладчину с бизнесменами Константином Погребинским и Дмитрием Пумпянским).

«Икона святой Екатерины была изготовлена искусными художниками и ювелирами России в старинной, почти утраченной византийской технике горячей эмали – финифть – в единственном экземпляре. Икону обрамляет серебряный оклад, богато украшенный ажурными чеканными растительными элементами, которые олицетворяют Райский Сад. Жемчужная россыпь придает изделию торжественность и органично дополняет образ святой Екатерины», – рассказали в Фонде.

Екатеринбург, Елена Сычева

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