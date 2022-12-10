В Свердловской области продлено предупреждение о снегопадах

В Свердловской области продлили предупреждение о непогоде. По данным МЧС, 11 декабря на территории региона ожидается сильный снегопад, метели, гололедица на дорогах и порывы ветра до 14 м/с.

Свердловская Госавтоинспекция рекомендует водителям отложить поездки на более благоприятный период. Если это невозможно, автомобилистам следует быть более внимательными на дорогах во время снегопада. Необходимо снижать скорость до минимума, чтобы в случае опасной ситуации иметь возможность предотвратить ДТП. Важным условием безопасности является хорошее техническое состояние автомобиля, исправная работа стеклоочистителей и световых приборов, а также соответствие типа шин времени года.

Пешеходам также важно помнить о правилах безопасности при переходе проезжей части, так как на заснеженной или обледенелой дороге автомобиль невозможно остановить мгновенно. ГИБДД также советует использовать жителям световозвращающие элементы на верхней одежде, чтобы водители вовремя успели заметить пешехода.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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