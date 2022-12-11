В Екатеринбурге пьяный гонщик устроил драку с гаишником

В Екатеринбурге на Вторчермете сотрудники ГИБДД остановили «ВАЗ-21124», водитель которого был пьян. Дело закончилось дракой, гаишника увезли в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга.

Как сообщили в УГИБДД по Екатеринбургу, накануне днем в 13:39 на улице Ляпустина был остановлен ВАЗ, за рулем которого находился 34-летний екатеринбуржец, без прав и с признаками опьянения. Мужчину попросили сесть в патрульный автомобиль, он сел на переднее сидение и начал вести. тебя агрессивно, ругаться в сторону гаишника. Полицейские решили надеть на него наручники, в этот момент водитель дал головой в лицо инспектору ДПС. На место вызвали скорую, полицейского отправили в 23 больницу, водитель же от прохождения медосвидетельствования отказался. Но выяснилось, что в 2021 году его уже ловили пьяным за рулем.

«Правонарушителя привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством без права управления, а также по ч.3.1 ст.12.5 КоАП РФ ( управление транспортным средством с ксеноновыми или красными передними фарами, не соответствующими установленным требованиям), ст.19.3 КоАП РФ(неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). После чего водителя автомашины «ВАЗ-21124» был доставлен в отдел полиции №12 для дальнейшего разбирательства. Помимо этого в отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения», – отметили в ГИБДД.

Екатеринбург, Марина Иванова

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