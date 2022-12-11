Свердловскую область засыпает снегом

В Свердловской области – сильные снегопады, засыпает западную, восточную и центральную часть региона. По данным Управления автомобильных дорог Свердловской области, 10 ноября снежный фронт накрыл Шалинский городской округ, Нижний Тагил, Алапаевское муниципальное образование, Байкаловский городской округ. Согласно прогнозам, осадки продолжаться до 13 декабря и в среднем выпадет около 15 сантиметров снега, в отдельных районах – до 40 сантиметров. К этому моменту ограничений движения на региональных дорогах нет.

По данным департамента информполитики губернатора, накануне на дорогах области работали 339 единиц снегоуборочной техники, израсходовано 205 тонн песка и 9,6 тысячи тонн песко-соляной смеси. Сегодня на расчистку дорог отправили 285 машин. Ожидается, что снегопад продолжится до понедельника.

Водителей просят не мешать работе снегоуборочной техники, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Сообщить о неубранных участках можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261-79-83. Она создана специально для контроля за выполнением работ по содержанию автодорог регионального значения. Также замечания можно направлять на телефон горячей линии областного Управления автодорог: (343) 262-50-65.

Екатеринбург, Марина Иванова

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