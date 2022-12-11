Смертельное ДТП на Серовском тракте: внедорожник врезался в пассажирский автобус

На трассе Екатеринбург – Серов около 3 часов дня произошла серьезная авария. «Ленд Крузер 200» врезался в пассажирский автобус «Ютонг», следовавшего по маршруту 509 «Карпинск – Краснотурьинск -Екатеринбург». Водитель внедорожника погиб на месте, пятеро пассажиров автобуса получили травмы.

Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, предварительная причина аварии – неверно выбранная скорость движения водителем «Ленд Крузера». Он не смог удержать машину на дороге, вылетел на встречку и столкнулся с автобусом. Уже известно, что погибший – мужчина 1959 года рождения, директор коммерческого предприятия из Ивделя. В автобусе ехали 27 пассажиров и водитель, пострадавшим помогают медики. Движение по трассе организовано в одну сторону.

Екатеринбург, Марина Иванова

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