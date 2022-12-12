Молодой екатеринбуржец надел футболку на лицо и ограбил табачный магазин

В Екатеринбурге осужден 22-летний Александр Поваляев, который вместе с неустановленными пока сообщниками ограбил табачный магазин.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, 16 августа 2022 года около 22:11 Поваляев и его сообщники пошли грабить магазин на улице Малышева. Для конспирации Поваляев надел на голову футболку, скрыв лицо.

Его друг разбил аварийным молотком стекленную дверь магазина, и они пролезли внутрь. Еще один парень остался снаружи караулить. Сообщники похитили 148 различных позиций товара: табачную продукцию, испарители, зажигалки, газированную воду и деньги. Общий размер ущерба составил 107 тысяч рублей.

Ранее Поваляев уже был судим за аналогичные кражи в магазинах. На этот раз суд дал ему 2,5 года общего режима.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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