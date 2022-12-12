На Урале усилился дефицит медиков и строителей

На Урале усугубилась ситуация с нехваткой специалистов в разных областях. Если в октябре на одну вакансию было 3,7 активных резюме, то в ноябре – уже 3,5. В сервисе hh.ru напомнили, что нормой для рынка труда считается ситуация, когда на одну вакансию приходится 5-6 резюме.

«Уровень конкуренции за рабочие места в Свердловской области снижается уже пятый месяц подряд. Еще в июле на вакансию приходилось 4,3 резюме. В регионе продолжает нарастать кадровый голод. Ни специальная военная операция, ни частичная мобилизация, ни уход иностранных компаний из России не сделали рынок более конкурентным среди соискателей. Аналитика показывает – кандидаты не стремятся активно искать и менять работу в нестабильные времена», – сказали авторы исследования.

Наиболее острый дефицит кадров в регионе в сфере «Добыча сырья», там только 0,3 резюме на вакансию, «Банки, инвестиции, лизинг» – 0,6. Не хватает в Свердловской области рабочих – 0,6 резюме на вакансию, строителей – 0,7, медиков и фармацевтов – 0,7.

Екатеринбург, Елена Сычева

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