За выходные в Свердловской области выпало 29 сантиметров снега

В Свердловской области третий день продолжается сильный снегопад. В минувшие выходные снежный фронт накрыл Шалинский округ, Нижний Тагил, окрестности Алапаевска и села Байкалово. Высота снежного покрова местами достигла 29 сантиметров.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, ограничений движения на региональных дорогах не зафиксировано. В воскресенье на расчистку снега было выведено 403 единицы снегоуборочной техники. Сейчас дороги чистят 290 машин. Водителей и пешеходов просят внимательно себя вести на дорогах и учитывать погодные условия.

По прогнозам синоптиков, осадки будут идти до 13 декабря, в среднем выпадет еще 8 сантиметров снега. В первой половине рабочей недели температура воздуха будет выше климатической нормы: ночью -8…-14 °C, днем -4…-10°. Но на севере Свердловской области традиционно будет более морозно: ночью -17…-22°, днем -12…-17°.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»