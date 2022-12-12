Гортранс заплатил пенсионерке 50 тысяч за резко затормозивший трамвай

В Екатеринбурге предприятие «Гортранс» выплатило 50 тысяч рублей 76-летней пенсионерке. Женщина упала в трамвае, который слишком резко затормозил, и получила ушибы. Инцидент произошел еще восемь лет назад – в мае 2014-го. В течение всех этих лет у пенсионерки болели позвоночник и тазобедренный сустав. Поэтому она обратилась в прокуратуру.

От лица пожилой женщины в адрес ЕМУП «Гортранс» прокурор подал иск в суд о компенсации морального вреда. Он просил выплатить пенсионерке 150 тысяч рублей, однако суд снизил санкцию до 50 тысяч. «Решение суда исполнено в полном объеме, денежные средства заявительнице выплачены», – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Екатеринбург, Елена Сычева

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