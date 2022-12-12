Свердловские самбисты выступят на первенствах и чемпионате УрФО (ФОТО)

Спортсмены верхнепышминского клуба самбо УГМК составили костяк сборной Свердловской области на первенствах и чемпионате УрФО, которые стартовали сегодня в Челябинске.

Заключительные сборы перед соревнованиями проходили на базе под Верхней Сысертью, а накануне старта состязаний ведущие самбисты клуба шестикратный чемпион мира Альсим Черноскулов и двукратный обладатель этого титула Станислав Скрябин провели для местных начинающих спортсменов мастер-класс.

Акцент титулованные самбисты сделали на нюансах психологической подготовки и четком построении режима дня. «Ключевое правило: на следующий день стараться быть лучше и сильнее, чем в предыдущий», – подытожил Станислав Скрябин.

Напомним, в начале декабря 2022 года координатором федерального партийного проекта «Единой России» «Za Самбо» в Свердловской области был назначен депутат регионального заксобрания Алексей Свалов. Направленный на популяризацию спорта, проведение соревнований различных уровней, формирование материально-технической базы для спортсменов проект включает несколько направлений: «Самбо в школы», «Самбо в вузы», «Самбо в села», «Самбо в ГТО», «Адаптивное самбо», «Грантовая поддержка», «Патриотическое воспитание», «Строительство и реконструкция залов для самбо».

Екатеринбург, Елена Сычева

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