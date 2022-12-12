Свердловская комиссия по помилованию получила 41 прошение, но одобрила только одно

Аппарат уполномоченного по правам человека в Свердловской области рассмотрел 41 прошение о помиловании за 2022 год. Из них комиссия вынесла только один материал об амнистии. Прошение направлено в администрацию президента РФ. Если глава государства одобрит выбор правозащитников, осужденный получит помилование.

«Нужно сделать комплимент нашим судам. Они стали более тщательно относится к уголовным делам, и у нас все меньше шансов помиловать [осужденных]. В этот раз было совершенно мало таких людей. Те, кто имеет по 4-5 судимостей и огромный стаж сидения, мы таких уже не милуем. Потому что выводы не сделаны ни разу [этими людьми]», – прокомментировала омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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