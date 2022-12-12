Астролог предупредил о последствиях переноса столицы РФ в Екатеринбург

Известный астролог Константин Дараган прокомментировал новости о возможном наделении Екатеринбурга статусом города федерального значения и переноса в Екатеринбург столицы России. Об этом его спросили подписчики. Ранее подобные предсказания делал и сам Дараган. «Возможно. А возможно, работают британские гранты, которые 30 лет вкладывали в раскрутку идеи про автономию (в перспективе – отделение) Сибири. В Екатеринбурге я знал необычно много людей, которые мне это озвучивали вслух. И Ельцин-центр там неслучайно функционирует. Да и история города во время Гражданской войны в тему», – ответил Дараган.

Напомним, на прошлой неделе депутат ЕГД от «Единой России» Владимир Стругов заявил, что столица Свердловской области может в обозримом будущем стать городом федерального значения и даже претендовать на статус центра РФ. «На сегодняшний день вся созданная инфраструктура позволяет Екатеринбургу претендовать в какой-то степени на статус города федерального значения или, возможно, столицы Российской Федерации», – сказал он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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