Ограбивший 91-летнего ветерана преступник сядет на 8 лет

В Екатеринбурге вынесен приговор грабителю, который напал на 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, преступление было совершено 5 мая 2021 года. Злоумышленник поджидал пенсионера, спрятавшись в подъезде его дома. Когда ветеран открывал дверь квартиры, грабитель напал на него и, завернув за спину его руки, завел внутрь и запер в одной из комнат, затем обыскал жилье старика. Под матрацем он обнаружил два конверта с деньгами, всего 83 тысячи рублей, которые похитил, после чего скрылся.

Затем ветеран топором открыл межкомнатную дверь и позвонил в полицию, преступник был пойман. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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