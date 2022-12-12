Отцеубийцу отправили в психиатрическую больницу

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес постановление о принудительном лечении в психиатрической клинике местного жителя 1985 г.р. Он обвиняется в убийстве родного отца.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в начале июля 2022 года обвиняемый и его отец находились в квартире в одном из домов по ул. Белинского в Екатеринбурге. Мужчины поссорились, и тогда сын вооружился ножом и нанес отцу несколько ранений в область груди и поясницы. Пострадавший скончался.

Согласно заключению комиссии экспертов, подсудимый страдает тяжелым хроническим психическим расстройством, в связи с чем в момент совершения убийства не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и не мог руководить ими.

Чкаловский районный суд постановил отправить подсудимого на принудительное лечение.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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