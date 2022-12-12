20 раз за 29 лет: как менялась Конституция России

Сегодня в России отмечается День Конституции. Основной закон страны был принят в 1993 году, и с того момента было издано 20 законодательных актов, вносящих поправки в его текст. Какие изменения претерпела Конституция почти за 30 лет – в обзоре «Нового Дня».

1996 год

Первые поправки коснулись статьи 65, в которой перечисляются субъекты Российской Федерации. В январе 1996 года тогдашний президент России Борис Ельцин издал указ о корректировке названий двух республик: Ингушетии и Северной Осетии – Алании. Впоследствии в эту статью Конституции неоднократно вносились изменения из-за переименования и объединения регионов, а также включения в состав РФ новых территорий.

2004 – 2007 годы

В этот период были образованы: Пермский край (объединение Пермской области и Коми-Пермяцкого округа); Красноярский край с включением Таймырского и Эвенкийского автономных округов; Камчатский край с присоединением Корякского автономного округа; Забайкальский край (объединение Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа); Иркутская область с включением Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. Решения об образовании новых субъектов РФ принимались на региональных референдумах. Затем новые названия регионов были прописаны в 65-й статье Конституции.

2008 год

Увеличение срока полномочий президента России с 4 до 6 лет, а депутатов Госдумы – с 4 до 5 лет. Соответствующие изменения были внесены в статьи 81 и 96 Конституции РФ. Они вступили в силу 31 декабря 2008 года.

2014 год

В феврале в Конституции была принята поправка о ликвидации Высшего арбитражного суда и передаче его полномочий Верховному суду РФ. Также были расширены полномочия президента РФ в части назначения прокуроров.

В марте Госдума утвердила принятие в состав России полуострова Крым и образование новых субъектов РФ – Республика Крым и город федерального значения Севастополь.

В июле президент получил право своим указом напрямую назначать до 10% членов Совета Федерации.

2020 год

Самое масштабное изменение Конституции РФ – внесено 206 поправок к 42 статьям основного закона. В январе в послании Федеральному собранию президент страны Владимир Путин предложил внести ряд изменений в Конституцию, в марте пакет поправок был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. В июле уже утвержденные изменения в Конституции были поддержаны большинством голосов (77,9%) на общероссийском плебисците.

В числе внесенных поправок: приоритет Конституции РФ над международным правом, значительное расширение полномочий президента, палат Федерального собрания, Конституционного и Верховного судов. А также добавлены «обнуление» президентских сроков, упоминание Бога, защиты исторической правды, признание детей важнейшим достоянием, установка приоритета семейного воспитания, установление русского языка государствообразующим.

2022 год

В октябре президент РФ Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России и образовании новых субъектов РФ. В новой редакции Конституции количество регионов увеличено с 85 до 89.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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