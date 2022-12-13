В Екатеринбурге двухлетнюю девочку сбил грузовик (ФОТО)

В Екатеринбурге пострадала в ДТП двухлетняя девочка, которая шла с мамой в магазин.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, авария случилась в понедельник, 12 декабря, около дома № 197 на улице Суходольской. По предварительной информации, водитель автомобиля ISUZU ехал задним ходом, не убедился в безопасности маневра и задел пешеходов, которые переходили дорогу. В результате ДТП пострадала 2-летняя девочка, она с ушибом ноги доставлена в больницу.

Установлено, что женщина с двумя детьми шла в магазин. Переходя проезжую часть, она увидела ехавший задним ходом автомобиль, но не придала этому значения и пошла дальше. 36- летний водитель грузовика пояснил, что собирался разгрузиться у «Пятерочки» и не увидел пешеходов.

Водитель был трезв и пристегнут ремнем безопасности. К административной ответственности привлекался 14 раз, к привлечению по ст. 20.25 КоАП РФ не подлежит.

Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей быть внимательными, движение транспортного задним ходом разрешается при условии, что этот маневр безопасен и не создает помех другим участникам движения. Родителям при переходе дороги с маленьким ребенком необходимо убедиться в безопасности и держать ребенка за руку.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»