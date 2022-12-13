Россельхознадзор изъял у продавца полтонны красной икры из Оренбурга (ФОТО)

Сотрудники свердловского управления Россельхознадзора вместе с полицейскими изъяли у продавца более 500 кг красной икры неизвестного происхождения.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, икра продавалась прямо с автомобиля, стоявшего в Екатеринбурге у дома по адресу: улица Минометчиков, 7А. На банках были указаны такие производители, как ООО «Персей», который прекратил свою деятельность еще в 2019 году, и ООО «Форелька» (Карелия). ООО «Форелька», согласно данным ЕГРЮЛ, не работает по указанному на банке адресу.

Проверка через ФГИС «Меркурий» показала, что икра не подвергалась ветеринарному контролю, ее качество и безопасность не подтверждены. Продавец сказал, что товар привезли из Оренбургской области.

По итогам выездной проверки 453,6 кг икры неизвестного происхождения, а также 70,4 кг икры форели в качестве вещдока помещены на ответственное хранение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении продавца.

В Свердловский референтный центр Россельхознадзора поступило четыре пробы икры для исследования ее качества и безопасности. Кроме того, информация направлена в Управление Россельхознадзора по Оренбургской области для принятия мер.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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