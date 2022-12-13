Депутаты медфракции отправили новые партии гуманитарной помощи для зоны СВО

Депутаты медицинской фракции городской думы Екатеринбурга отправили еще несколько машин с гуманитарной помощью. В десятках коробок – вещи и спецоборудование для мобилизованных свердловчан, а также новогодние подарки для детей, проживающих на Донбассе.

Руководитель медфракции Алексей Вихарев и коллеги привезли в Дом офицеров медикаменты – обезболивающие и жаропонижающие лекарства, антисептики, а также медицинскую технику – тонометры и термометры. Всё это в ближайшее время будет отправлено в зону проведения СВО.

«Мы, депутаты медицинской фракции, всячески поддерживаем наших бойцов. Передали лекарства мобилизованным парням. Средства для перевязки, обезболивающие, жаропонижающие и многое другое. Сейчас зима, морозно. Бойцы простывают, болеют. Медикаменты помогут сохранить здоровье и подлечиться, когда это необходимо. Всегда приятно, если кто-то заботится, когда мы болеем. Нашим ребятам такая забота важна и нужна втройне», – прокомментировал Алексей Вихарев.

Кроме того, в ОДО уже несколько месяцев работает пункт сбора помощи мобилизованным и военнослужащим. По словам начальника Дома офицеров Центрального военного округа Андрея Зуева, неравнодушные горожане приносят сюда все самое необходимое.

Руководитель медицинской фракции Алексей Вихарев также откликнулся на просьбу благотворительного фонда ветеранов и инвалидов ВМФ «Экипаж». Это адресная помощь, которая будет отправлена бригаде морской пехоты на Донбасс. Как отметил председатель фонда Евгений Прибавкин, список необходимых вещей и оборудования был предварительно согласован с военнослужащими.

«В этот раз закупил технические средства для наших ребят, это генераторы, рации, топоры, лобзики и др. Все это напрямую отправится в зону спецоперации. Это уже двадцатый груз помощи для военных. Наша медицинская фракция делает все, чтобы поддержать свердловских солдат», – рассказал Алексей Вихарев.

Были также отправлены две коробки с новогодними подарками, которые передадут проживающим на Донбассе детям.

Кроме того, ранее к Алексею Вихареву обратились разведчики и попросили приобрести для них несколько прицелов с кронштейнами, тепловизоры, жгуты по типу турникет, медикаменты и средства для перевязки. Депутат уже всё передал участникам спецоперации.

Отметим, что депутаты медицинской фракции подключились к сбору и отправке гуманитарной помощи в зону СВО ещё весной. За восемь месяцев они отправили два десятка грузовиков по разным направлениям: в учебным центр в Елани, в воинскую часть в Чебаркуле, в 32 военный городок, военный окружной госпиталь и непосредственно на Донбасс. Общая сумма вложенных средств на данный момент превысила 3,5 миллиона рублей. До Нового года депутаты медфракции планируют совершить еще несколько отправок.

Екатеринбург, Елена Васильева

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