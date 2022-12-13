В Свердловской области количество банкротств физлиц растет на 2000-3000 каждый год

Количество заявлений на банкротство граждан в Свердловской области растет на 2000-3000 от года к году. За 11 месяцев 2022-го арбитражный суд принял уже 10,5 тысячи.

«Я не могу сказать, что в 2022 году произошел всплеск банкротств физлиц. Просто каждый год количество заявлений увеличивается примерно на 2000-3000. В 2019 году арбитражный суд принял всего 3500 заявлений, в 2020 – уже 5700, в 2021 – 8900, а за 11 месяцев 2022 года – 10 500 заявлений. Я думаю, что такой рост связан с неудовлетворительным финансовым положением граждан, с финансовой неграмотностью. Возможно, роль играет то, что завершаются конкурсные производства, и в последние годы активно привлекают к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника. Но это не массовые случаи», – рассказала сегодня на пресс-конференции заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области Светлана Сушкова.

При этом свердловчан, попавших в сложную ситуацию закредитованности, просят не вестись на рекламу, которая обещает быстрое избавление от всех долгов. Несмотря на то, что банкротство физлиц считается социальным институтом, все не так просто. В последние годы все чаще дела заканчиваются утверждением графика реструктуризации долга. То есть платить все равно придется.

«В процедуре банкротства есть две процедуры: реализация имущества и реструктуризация задолженности. Если гражданин хочет показать кредиторам, что он сейчас не может расплатиться, но в дальнейшем готов исполнять обязательства, он пытается выйти на реструктуризацию долга. Банкротства физлиц работают с 2018 года, и в первые два года было утверждено мало таких планов реструктуризации, кредиторы не хотели ждать. Но ситуация меняется, арбитражная практика меняется, подходы судов меняются. Сейчас случаев, когда утверждается план реструктуризации, все больше», – отметила Светлана Сушкова.

Среднего возраста банкрота в Свердловской области нет. Есть и 30-летние люди, которые подают заявление в суд. Но пенсионеров, по словам представителя суда, больше.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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