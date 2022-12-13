В минздраве нет данных о свердловчанах, желающих сменить пол

Замминистра здравоохранения Свердловской области Андрей Шастин сегодня сообщил, что у него нет информации о количестве жителей региона, желающих сделать операцию по смене пола.

Вопрос о статистике по этому вопросу задал чиновнику депутат заксо Евгений Зяблицев на заседании комитета по соцполитике. «Такой информации нет», – кратко ответил замминистра.

Сегодня комитет рассматривает законопроект о поправках в областной закон о защите прав ребенка. В него планируется внести запрет на распространение информации о нетрадиционной сексуальной ориентации, так как она может нанести вред ребенку.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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