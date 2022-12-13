российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 13 декабря 2022, 10:12 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин

В минздраве нет данных о свердловчанах, желающих сменить пол

Замминистра здравоохранения Свердловской области Андрей Шастин сегодня сообщил, что у него нет информации о количестве жителей региона, желающих сделать операцию по смене пола.

Вопрос о статистике по этому вопросу задал чиновнику депутат заксо Евгений Зяблицев на заседании комитета по соцполитике. «Такой информации нет», – кратко ответил замминистра.

Сегодня комитет рассматривает законопроект о поправках в областной закон о защите прав ребенка. В него планируется внести запрет на распространение информации о нетрадиционной сексуальной ориентации, так как она может нанести вред ребенку.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Здоровье, Общество, Россия,