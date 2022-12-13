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Вторник, 13 декабря 2022, 10:32 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге крупный пожар в промзоне

Фото из архива

В Екатеринбурге на улице Артинской начался пожар. По данным пресс-службы регионального управления МЧС России, в складах горят паллеты. Площадь пожара пока уточняется.

«Тушение осложняется сильным задымлением, работают звенья газодымозащитной службы. Для координации действий сил и средств пожарной охраны на месте пожара развернут и функционирует оперативный штаб», – уточнили в ведомстве.

Там отметили, что пока что пожарные пытаются локализовать огонь. В тушении задействованы 49 человек личного состава. Информации о пострадавших нет.

Екатеринбург, Елена Сычева

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