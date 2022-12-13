В Каменском районе 36-летнюю мать осудили на 4 года условно за издевательства над детьми

В Каменском районе 36-летнюю мать признали виновной в истязании собственной дочери-подростка и пасынка. Женщина била детей веником и поленом, выставляла в легкой одежде на мороз. Суд назначил виновной наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года.

В суде установили, что с декабря 2021 года по апрель 2022 года 36-летняя мать систематически била свою родную дочь 2009 года рождения и пасынка 2013 года рождения, а также издевалась над детьми. В частности, женщина наказывала мальчика и девочку ручкой веника. В марте поленом ударила по голове пасынка, после чего выставила его в легкой одежде на мороз.

«В судебном заседании осужденная свою вину признала полностью, от дачи показаний отказалась. Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание, совершенное в отношении двух лиц, заведомо несовершеннолетних». Учитывая, что ранее женщина не судима, имеет на иждивении 2 малолетних детей, в отношении которых не совершала преступных действий, раскаялась в содеянном, Каменский районный суд назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Дочка сейчас передана на воспитание отцу, а мальчик находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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