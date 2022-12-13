Мэрия выставляет на продажу здание ГЦСИ

Администрация Екатеринбурга выставит на продажу здание, в котором сейчас размещается уральский филиал Пушкинского музея, более известный горожанам как Центр современного искусства. Чиновники ищут для музея новую площадку, так как не в состоянии за счет бюджета поддерживать сохранность архитектурного памятника. Новый собственник здания будет обязан провести в нем ремонтные работы.

Напомним, кирпичное здание земской школы на Добролюбова, 19а, относится к объектам культурного наследия регионального значения. Как пояснил заместитель начальника департамента по управлению муниципальным имуществом Владимир Захаров, мэрия получила предписания от управления госохраны памятников, поэтому и было принято решение выставить дом на продажу по конкурсу. Рыночная стоимость основного здания, небольшого пристроя и земельного участка оценивается в 122,2 миллиона рублей. Музей занимает памятник по договору безвозмездного пользования, который истекает в 2025 году. После этого новый собственник сможет приступить к ремонту.

Также городская администрация собирается продать помещения в других архитектурных памятниках. Это подвальная часть Дома Уварова на Пушкина, 4, пять нежилых комнат в особняке мещанина Федорова на Чернышевского, 9, подвальное помещение в жилом доме на Ленина, 13а. Потенциальный покупатель есть только на последний объект. Это компания, которая сейчас арендует цокольный этаж и заинтересована в его ремонте.

Комиссия по муниципальной собственности Екатеринбургской думы одобрила план продажи архитектурных памятников. Окончательное решение будет принято на ближайшем заседании думы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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