В 2023 году онкобольных будут чаще оперировать и реже лечить лекарствами

Комитет заксо по социальной политике одобрил территориальную программу госгарантий по оказанию жителям Свердловской области бесплатной медицинской помощи на 2023 год и плановый период.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», всего объем программы на 2023 год составит 102 млрд 119 млн рублей, почти на 8 млрд рублей больше, чем в последней редакции программы на 2022 год. Об этом сообщил депутатам замминистра здравоохранения Андрей Шастин.

Он также рассказал, что Федеральная программа бесплатной медицинской помощи пока не утверждена, поэтому минздрав области исходил из ее проекта, а также из закона о свердловском ТФОМС, принятом на прошлом заседании заксо.

Шастин сообщил, что в 2023 году изменится структура программы по направлению «Онкология». Доля лекарственной терапии онкобольным в программе снизится на 12 процентов, доля лучевой терапии возрастет на 10 процентов, хирургических методов – увеличится на 25%. Замминистра пояснил, что минздрав планирует расходы терпрограммы исходя из тех финансов, которые есть. Ситуация осложняется тем, что число случаев онкологии в Свердловской области в уходящем году оказалось почти на 65 процентов выше норматива. «То, что средств по профилю «Онкология» не хватает, мы неоднократно обсуждали на комитете и на пленарных заседаниях», – отметил Шастин.

Также при обсуждении терпрограммы депутаты затронули вопрос кадрового обеспечения медучреждений. Андрей Шастин сообщил, что в регион ежегодно приезжают врачи из стран СНГ – Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Армении. Ежегодно на Урал из этих республик прибывают несколько десятков медиков.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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