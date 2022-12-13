В Ревде больница заплатит 300 тысяч рублей за уколы, назначенные новорожденному с нарушением свертываемости крови

Городская больница в Ревде заплатит 300 тысяч рублей семье новорожденного ребенка, которому были назначены опасные уколы. Медики не выявили у малыша серьезное нарушение свертываемости крови, и из-за инъекций у него резко ухудшилось состояние. Его пришлось везти в областную детскую больницу.

В марте 2016 года детский врач Ревдинской городской больницы назначила новорожденному курс из 10 инъекций. После первой и второй его состояние резко ухудшилось, ребенка доставили в областную больницу. Серьезного вреда здоровью удалось избежать.

«В суде установлено, что специалистами городской больницы при назначении лечения не выявлено наличие у ребенка серьезного нарушения свертывания крови, вследствие чего при введении инъекций происходило травмирование кожи иглой, у ребенка возникло обширное кровоизлияние под кожу, – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. – Суд принял решение взыскать с Ревдинской городской больницы компенсацию морального вреда в пользу несовершеннолетнего в размере 200 тысяч рублей, а также морального вреда его родителям 50 тысяч рублей каждому».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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