Число инициаторов местного референдума в Екатеринбурге увеличат до 200 человек

Профильный комитет заксобрания одобрил изменения в областной закон о местных референдумах. Как передает корреспондент РИА «Новый День», законопроектом предлагается увеличить число участников инициативных групп по проведению референдумов в Екатеринбурге до 200 человек.

Председатель облизбиркома Елена Клименко отметила, что сейчас «референдум используется как политическая игрушка», так как «любой человек может собрать 20 человек, и делать это не для решения каких-то городских вопросов, а для того чтобы ввести в повестку себя любимого, люди этим злоупотребляют».

Против высказался только один депутат – коммунист Игорь Аксенов, он считает, что «принятый закон сделает проведение референдумов практически невозможным, а сам институт референдума сделает рудиментарным».

Елена Клименко на это возразила, что в Екатеринбурге хорошо зарекомендовала себя практика проведения опросов граждан с целью выявления общественного мнения. Она подчеркнула, что в подготовке опросов ничего не меняется, поправки касаются именно референдумов.

Напомним, сейчас инициативная группа по проведению местного референдума должна составлять 10 человек, областного – 20. Тем не менее, многочисленные попытки оппозиции организовать референдумы, как правило, отклонялись: вопросы, которые организаторы хотели вынести на референдум, обычно находились вне компетенции местных властей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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