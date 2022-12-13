Мужчина отсудил деньги у «Аэрофлота» за отмененный в пандемию рейс

Житель Екатеринбурга по имени Александр взыскал с «Аэрофлота» почти 70 тысяч рублей за то, что не смог улететь в Болгарию. Поездка должна была состояться в 2020 году. Билеты он купил в марте на май того же года, но из-за пандемии рейс отменили, а пассажирам выдали ваучеры, на которые можно было купить другой билет. Александр воспользовался им – и взял билеты на август, тоже в Болгарию, но и этот рейс не состоялся. Так что ваучер остался неизрасходованным. В июне Александр обратился в «Аэрофлот» с заявлением, чтобы ему вернули полную стоимость билетов, но авиакомпания отказала. Тогда несостоявшийся пассажир пошел в суд.

Кировский райсуд Екатеринбурга встал на сторону истца и постановил взыскать с «Аэрофлота» 60 366 рублей за собственно билеты, проценты за пользованием чужими денежными средствами – 8 389 рублей, а также пошлину – 2 010 рублей. Авиакомпания попыталась оспорить решение в Свердловском областном суде, ссылаясь на постановление правительства РФ, однако судебная коллегия также осталась на стороне екатеринбуржца. Авиакомпания была бы права, если бы Александр не входил в список категорий пассажиров, на которые правила не распространяются, т.к. билеты были куплены на семью, которая является многодетной. В итоге областная инстанция оставила решение Кировского суда в силе.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»