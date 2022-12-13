Зеленая и вонючая. В центре Екатеринбурга упало качество горячей воды (ФОТО)

Жители Екатеринбурга снова жалуются на качество горячей воды. С наступлением отопительного сезона она стала плохо пахнуть и приобрела нездоровый оттенок. Как рассказала «Новому Дню» Маргарита, жительница дома на Луначарского, 130, с конца сентября вода источает жуткий запах и оставляет после себя налет на сантехнике. «Вода зеленая и вонючая. Я даже перестала носить серебряные кольца, потому что после мытья рук или посуды они становятся зелено-желтыми, через день их чистить приходится», – рассказала екатеринбурженка.

По ее словам, жильцы дома направили заявления в управляющую компанию «Фонд Радомир», но там лишь ответили, что переадресовали их в Водоканал и что скоро ситуация изменится – по словам коммунальщиков, так всегда бывает в начале отопительного сезона. «Но отопительный сезон начался уже два месяца назад. Скоро – это когда? Мыться в такой воде невозможно, тем более – искупать ребенка», – добавила она.

Между тем, Водоканал отношения к качеству горячей воды не имеет, это предприятие занимается только поставкой холодной воды. Но про связь отопительного сезона с ухудшением качества горячей воды в «Фонде Радомир» не слукавили. Она действительно есть.

В Екатеринбурге открытая система теплоснабжения. Это фактически означает, что с наступлением холодов, когда дают отопление, горячая вода, поступающая в краны, фактически та же самая, что и в батареях, которые за летнюю паузу наполняются ржавчиной, грязью, застоявшейся водой. Отсюда и плохой запах и цвет.

В пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области ранее сообщали, что нередко запах и примеси в горячей воде – это вина обслуживающих организаций, управляющих компаний и ТСЖ, которые не проводят гидропромывку домовых сетей перед началом отопительного сезона.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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