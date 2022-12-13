Хозяин алабая, покусавшего мать с ребенком, заплатит 200 тысяч

Хозяин пса, покусавшего летом мать с 13-летней девочкой, заплатит пострадавшим компенсацию – 200 тысяч рублей. Решение вынес Алапаевский городской суд.

ЧП случилось в конце июля 2022 года у озера в деревне Таборы. Огромный пес породы алабай сорвался с привязи и набросился на 13-летнюю девочку, повалил ее на землю и стал кусать. Ребенок получил множественные раны рук. Мать пыталась спасти свою дочь, но пес перекинулся на нее и покусал за голову, плечи и руки, ноги. Оттащить алабая от пострадавших смог только хозяин пса, который прибежал на крики.

«Выступая в интересах несовершеннолетней девочки, алапаевский городской прокурор обратился в суд с исковым заявлением к владельцу собаки о взыскании в пользу ребенка компенсации морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Алапаевский городской суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме», – сообщили сегодня в пресс-службе областной прокуратуры.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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