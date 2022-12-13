Уральские депутаты-биатлонисты попали под санкции Украины

Уральские биатлонисты Антон Шипулин и Сергей Чепиков попали под санкции Украины в числе 55 других российских спортсменов. Решение одобрила Верховная Рада.

Оба биатлониста – члены партии «Единая Россия», оба уже в течение второго созыва представляют Свердловскую область в Государственной думе.

Екатеринбург, Елена Сычева

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