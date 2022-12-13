Уральские депутаты-биатлонисты попали под санкции Украины

Уральские биатлонисты Антон Шипулин и Сергей Чепиков попали под санкции Украины в числе 55 других российских спортсменов. Решение одобрила Верховная Рада.
Оба биатлониста – члены партии «Единая Россия», оба уже в течение второго созыва представляют Свердловскую область в Государственной думе.
Екатеринбург, Елена Сычева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube