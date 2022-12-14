Полицейские задержали нелегалов во время облавы на мигрантов

В Екатеринбурге полиция продолжает рейды «Нелегал» по проверке соблюдения миграционного законодательства. Накануне облавы прошли в районе логопарка Кольцово. За это время проверили 234 иностранца, 34 доставили в отделение полиции для проверки, т.к. у них не было документов.

«В результате проверок составлено восемь административных протоколов за нарушение миграционного законодательства по ч. 1.1. ст. 18.8 КоАП РФ. В отношении них будет рассмотрен вопрос о выдворении за пределы Российской Федерации», – сообщили в пресс-службе городской полиции, отметив, что рейды продолжатся.

Екатеринбург, Елена Сычева

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