Екатеринбург накрыл смог (ФОТО)

Екатеринбург накрыло смогом. Из-за солнечной и безветренной погоды воздух, которым дышат уральцы, сегодня можно увидеть. При этом предупреждения о неблагоприятных метеоусловиях для рассеивания вредных примесей не объявлено, по крайней мере, пока.

По информации свердловского метеобюро, сегодня будет дуть слабый юго-восточный ветер со скоростью не больше 1-3 м/с. Такая погода в Екатеринбурге сохранится несколько дней.

Екатеринбург, Елена Сычева

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