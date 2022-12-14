Бизнес переводят на новый налоговый платеж: как это будет работать

С 1 января все бизнесмены перейдут на новую форму уплаты налогов – единый налоговый платеж. Этот вариант уже работает для физлиц, по факту система выглядит как авансовый кошелек: нужно будет просто закинуть деньги, а система сама распределит, сколько зачислить по конкретному налогу. О том, как это будет работать, сегодня на пресс-конференции рассказал начальник отдела урегулирования задолженности УФНС Свердловской области Артем Балюра.

«На сегодняшний день, заполняя платежное поручение, налогоплательщик обязан указать код бюджетной классификации, это большой объем цифр, обязан указать код муниципального образования – а их более 25 тысяч, указываются срок уплаты, наименование платежа, основание платежа и так далее. Вариантов заполнения множество и совершить ошибку проще простого. При существующей модели есть риск несвоевременного поступления денег в тот или иной бюджет. Может появиться даже технический долг, когда деньги в бюджете, но не в том, и могут начисляться пени. Назрела необходимость упростить порядок. Был разработан единый налоговый платеж. Он предполагает, что в платежном документе будет указано всего два реквизита: ИНН и сумма. Платеж будет распределен между уровнями бюджета автоматически», – пояснил Артем Балюра. Срока теперь всего два: к 25 числу месяца надо предоставить отчетность, к 28 числу надо внести деньги. Если к 28 числу денег на счете не будет, то пени начнут начисляться уже со следующего дня.

Хронология зачисления следующая: сначала закрывается недоимка, начиная с более ранней даты возникновения. Далее засчитываются налоги, авансовые платежи по налогам и страховым взносам с даты возникновения обязанности по уплате на основании налоговых деклараций, расчетов, уведомлений об исчисленных суммах. В последнюю очередь будут засчитываться пени, проценты и штрафы. Информацию о том, как именно распределились суммы, налогоплательщик сможет увидеть в личном кабинете либо запросив в налоговой инспекции.

По мнению налоговика, новая упрощенная схема уплаты однозначно поможет повысить собираемость налогов – за счет того, что бизнесмены не будут ошибаться с назначениями платежа.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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