На Урале охотник застрелил знакомого, приняв его за лося

В Артинском районе Свердловской области возбуждено уголовное дело об убийстве по неосторожности на охоте. Подозреваемый – 67-летний местный житель.

Как сообщили в СУ СКР региона, 10 декабря 2022 года мужчина был на охоте со своим знакомым. Он выстрелил в сторону леса, где, как ему показалось, находился лось, но попал в своего напарника. От полученного ранения потерпевший умер вскоре после того, как его доставили в больницу.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что ЧП случилось на территории Манчажского охотничьего хозяйства. Погибший – житель ХМАО-Югры по фамилии Иванов, 1956 г.р. «Сыщики уголовного розыска установили, что выстрел был произведен в 30 км от деревни Усть-Югуш, где два мужчины на снегоходах охотились. Роковой выстрел был сделан из карабина СКС калибра 7,62 мм. Разрешение на охоту у граждан имелось. Собранные материалы полиция направила в региональный СКР», – сообщил Валерий Горелых.

Арти, Елена Владимирова

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