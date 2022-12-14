На Тюменском тракте построят мосты, чтобы дети могли попасть в школу

В Талицком районе построят два переходных моста через Тюменский тракт – по ним дети будут ходить в школу. Такое решение вынес суд после публикаций в СМИ о том, что дети вынуждены перебегать федеральную трассу. На решение проблемы у дорожников есть полгода.

В ноябре стало известно, что дети из Талицкого района попадают в школу, рискуя жизнью. Учебное учреждение находится в селе Горбуновском, куда ходят дети из деревень Первунова, Бор, Ососкова, но на дорогах между ними нет пешеходных переходов. Местные власти в курсе проблемы, ФКУ «Уралуправтодор» тоже знает об этом, но проблема никак не решалась. В итоге после освещения ситуации в СМИ прокуратура через суд обязала дорожников построить надземные пешеходные переходы, дав на это 6 месяцев.

Кроме того, была еще одна проблема. По маршрутам «с. Яр – с. Горбуновское», «с. Горбуновское – с. Завьяловское – д. Первунова» должен был ездить школьный автобус, но он курсировать перестал – закончились деньги на топливо. Директор Яровской школы вовремя не внес в бюджетную смету расходы на оплату ГСМ.

«По данному факту прокуратура начальнику управления образования администрации Талицкого городского округа внесла представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого к дисциплинарной ответственности привлечены два сотрудника учреждения. С 14 ноября 2022 года подвоз учащихся Горбуновской школы осуществляется в штатном режиме», – прокомментировали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Екатеринбург, Марина Иванова

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