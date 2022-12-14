KIA, Mercedes, «Нива» и «ГАЗон». Какие машины закупают чиновники на Урале

Несмотря на уход из России многих иностранных автопроизводителей, областные чиновники не торопятся пересаживаться на изделия российского автопрома. В конце этого года региональные власти закупили несколько дорогих KIA – предположительно K5 и Sorento Prestige. В департаменте информполитики Свердловской области не ответили на вопрос «Нового Дня» о том, какими именно машинами пополнится гараж особого назначения, известны лишь их характеристики и цены, до 7,2 млн рублей за одно авто.

При этом в ДИПе сообщили, что в 2022 году не планируют списывать старые автомобили – в основном, чиновники ездят на Toyota Camry.

Также в департаменте рассказали, что одну отечественную машину все-таки купили – это «ГАЗон Next». Для каких целей приобрели среднетоннажник, не уточняется, но очевидно, что ездить на нем будут не министры и не заместители губернатора. Машину купили за 5,8 млн рублей.

Ранее «Новый День» писал, что администрация Екатеринбурга пересаживается на отечественные автомобили, в частности, Lada Vesta. Кроме того, мэрия закупает Lada Niva Travel за 1 млн рублей, автофургон «Газель» за 2,9 млн. Правда, еще один тендер получил «МБ АвтоКомм», который занимается поставками автомобилей Mercedes – мэрия закупает автобус, и победитель конкурса должен будет за 3,8 млн рублей предоставить его чиновникам. Правда, о какой конкретно марке идет речь, неизвестно, но микроавтобусы Mercedes без пробега выпуска 2022 года стоят не менее 6,8-8 млн рублей.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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