С начала года 62 ребенка в Свердловской области умерли от немедицинских причин

За первое полугодие 2022 года в Свердловской области погибли 62 ребенка, по итогу года цифра наверняка превысит сотню. Чаще всего среди причин трагедий – ДТП, пожары, а еще преступления в отношении детей. По статистике, более половины из них совершают родители.

«По гибели детей в 2022 году идем в пределах показателей 2020 года (тогда за год от причин немедицинского характера скончался 121 несовершеннолетний, а в 2021-ом году – более 150 – прим. ред). За первое полугодие было 62 трагедии, в которых погибли дети. В основном причины – ДТП, пожары, но и преступность в отношении несовершенолетних остается серьезной. Остро стоят вопросы суицидов. В прошлом году был сильный прирост [числа самоубийств среди детей] – до 36 случаев, попыток было более 300», – рассказал на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

Он не стал называть число самоубийств в 2022 году, отметив лишь, что их количество сократилось с прошлого года, но «ситуация сложная». Омбудсмен добавил, что существует разная статистика суицидов у разных ведомств и органов, но с конца 2022 года Следственный комитет РФ обещал передавать данные в аппарат уполномоченного.

Что касается преступлений в отношении детей, их тоже довольно много – в прошлом году было 1500, в этом, вероятно, будет примерно столько же. Более половины – неуплата алиментов. В оставшиеся входят побои, издевательства, убийства. С начала 2022 года было убито пятеро детей (за 2021 год – семь). «Половину преступлений в отношении своих детей совершают близкие родственники, – добавил Мороков. – Проблема уходит в семью. Много случаев некриминальных, неумышленных, например, когда мама придавила своего ребенка. Нам нужно учиться работать с семьей, не нарушая при этом ее целостности. Чтобы нас не обвинили в применении ювинальной юстиции. Как организовать безопасность в семье без жесткого вмешательства? Будем над этим работать».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»